Чарльз Оливейра признался, что не хотел проводить титульный поединок с Исламом Махачевым

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра высказался о предстоящем титульном поединке с россиянином Исламом Махачевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает MMA News.

Оливейра признался в нежелании проводить поединок с Махачевым. «Хотел получить большие деньги за другой бой. Однако все знают, что я работаю на промоушен, и этого было не избежать», — заявил он.

16 июля стало известно, что Махачев и Оливейра подерутся за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. Бой возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби, который намечен на 22 октября.

Махачев одержал десять побед подряд в UFC. Россиянин неоднократно говорил о готовности драться за чемпионский титул.

Оливейра — бывший чемпион UFC. Его лишили пояса из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи, который он позже выиграл.