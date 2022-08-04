Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
АЕК Ларнака
Сегодня
19:00 (Мск)
Партизан
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шэмрок Роверс
Сегодня
22:00 (Мск)
Шкупи
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Оливейра признался в нежелании проводить поединок с Махачевым

Чарльз Оливейра признался, что не хотел проводить титульный поединок с Исламом Махачевым
Чарльз Оливейра

Чарльз Оливейра. Фото: Shutterstock

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра высказался о предстоящем титульном поединке с россиянином Исламом Махачевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает MMA News.

Оливейра признался в нежелании проводить поединок с Махачевым. «Хотел получить большие деньги за другой бой. Однако все знают, что я работаю на промоушен, и этого было не избежать», — заявил он.

16 июля стало известно, что Махачев и Оливейра подерутся за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. Бой возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби, который намечен на 22 октября.

Махачев одержал десять побед подряд в UFC. Россиянин неоднократно говорил о готовности драться за чемпионский титул.

Оливейра — бывший чемпион UFC. Его лишили пояса из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи, который он позже выиграл.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Число погибших во время обстрела Донецка возросло до пяти
Освобожденного по ошибке похитителя бульдогов Леди Гаги вновь задержали
В Москве зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19
Известная актриса захотела избавиться от роскошного дома в США
Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью
Минобороны России сообщило об уничтожении 130 украинских военных под Харьковом
Раскрыт простой и действенный способ очистить белые кеды
Акула укусила за губу ловившего омаров 13-летнего мальчика
Норвежского посла вызвали в МИД России
Российские войска подавили три взвода украинских реактивных систем «Град» в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.