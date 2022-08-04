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В Донецке начали эвакуировать людей из близлежащих к драмтеатру домов

Офицер НМ ДНР Баевский сообщил об эвакуации из близлежащих к донецкому драмтеатру домов

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Донецке началась эвакуация из домов, располагающихся близ драмтеатра «Донбасс Оперы», где проходило прощание с погибшим полковником армии Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой под позывным Корса. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) ДНР Андрей Баевский, передает ТАСС.

«Происходит эвакуация из-за обстрела [Вооруженных сил Украины], из-за того, что это представляет опасность для жизни наших граждан», — сказал подполковник, добавив, что близлежащие к театру дома также могут быть подвержены обстрелу.

Также сообщалось, что власти города решили перенести прощальную церемонию. По предварительным данным, в результате ударов по городу число погибших возросло до 5 человек.

Украинские военные обстреляли драмтеатр в Донецке, в котором в это время проходило траурное мероприятие. О гибели полковника НМ ДНР Качуры стало известно 3 августа. Военнослужащая была смертельно ранена во время обстрела в Горловке.

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Анастасия Заикина
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