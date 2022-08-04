В ДНР сообщили о переносе прощания с полковником Качурой под позывным Корса

Подполковник НМ ДНР Баевский сообщил о переносе прощания с полковником Ольгой Качурой

В Донецке перенесли церемонию прощания с погибшим полковником армии Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой под позывным Корса. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ДНР Андрей Баевский, передает ТАСС.

«Сейчас происходит эвакуация, все мероприятия по этой части перенесены», — сказал подполковник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли драмтеатр в Донецке, в котором в это время проходило траурное мероприятие. По предварительным данным властей города, в результате удара по зданию «Донбасс Оперы», где проходила церемония прощания, есть погибшие.

О гибели полковника Народной милиции (НМ) ДНР Ольги Качуры под позывным Корса стало известно 3 августа. Военнослужащая была смертельно ранена во время обстрела в Горловке.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил ей звание Героя России.