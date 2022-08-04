Названы последствия визита на Тайвань для Пелоси

Политолог Ордуханян допустил переизбрание Пелоси после визита на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, безусловно, отразится на ее рейтингах в США, вызвав определенный всплеск в положительную сторону, считает американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. О последствиях визита на остров для политика специалист высказался в разговоре «Лентой.ру».

Политическое будущее Пелоси

Визит Пелоси на Тайвань поможет ей переизбраться в ноябре на тот же пост, допустил американист.

Я думаю, что Пелоси решила свою задачу переизбраться, остаться во главе Конгресса. Единственное, что неизвестно, она будет лидером меньшинства или лидером большинства. Рафаэль Ордуханян американист

«Но и в том, и в другом случае, она будет влиять на решение комиссии Конгресса о расследовании коррупции и махинаций ее семейства, поэтому в данном случае я допускаю, что Нэнси Пелоси сделала это только для того, чтобы обезопасить свою семью», — высказался Ордуханян.

Отношение Белого дома

По словам политолога, Белый дом понял, что поездка Пелоси позитивно сыграла на общественном мнении — в англоязычных странах восприняли ее с энтузиазмом. «Более того, в последнем заявлении Белый дом сказал, что [президент США Джо] Байден уважает решение Пелоси по поводу посещения Тайваня, он заявляет, что это не является нарушением суверенитета», — отметил американист.

За пределами американской повестки

Если абстрагироваться от американской повестки, визит Пелоси на Тайвань — это, безусловно, колоссальный ущерб для имиджа и влияния США в Тихоокеанском регионе, убежден Ордуханян.

Они себе заработали настоящего врага. В прессе Китая, конечно же, сейчас достаточно резкие высказывания в отношении Америки, поэтому это был очень недальновидный шаг Рафаэль Ордуханян американист

Визит Пелоси

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа, несмотря на то, что днем ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес спикера, заявив, что если ее визит состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Пелоси объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с ее поездкой.

В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения и закрыл авиасообщение вокруг Тайваня до 7 августа.

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал визит Пелоси на Тайвань, назвав ее «безумной» и добавив, что действия политика не заканчиваются ничем хорошим.