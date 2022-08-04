Знарок оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Тренер Олег Знарок выразил уверенность, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» и бывший наставник сборной России по хоккею Олег Знарок высказался о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

Знарок выразил уверенность, что Овечкин сможет превзойти достижение Гретцки. «Я понимаю, что на Сашу идет очень большое давление. А я думаю, у него и так все получится. Он все это тоже понимает», — заявил он.

Ранее Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки фразой «поживем — увидим». «Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвертое места, он звонил, говорил: „Давай, работай. Я твой главный болельщик“», — рассказал форвард.

36-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.