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Пашинян и Блинкен обсудили Карабах по телефону

Премьер Армении Пашинян обсудил по телефону Карабах с госсекретарем США Блинкеном
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили напряженную ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Республики Армения.

«Собеседники обсудили сложившуюся в последние дни напряженную ситуацию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу отступления Азербайджана от положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также подтвердил позиции Республики Армения в отношении регионального мира и стабильности», — рассказали в армянском правительстве.

Отдельно было отмечено, что Блинкен «выразил обеспокоенность напряженностью и подчеркнул готовность к содействию стабилизации ситуации».

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже провел телефонный разговор, но со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президент Франции заявил о своей обеспокоенности об обстановке в регионе, а также заверил о готовности Пятой Республики поддержать диалог между Арменией и Азербайджаном.

Накануне Баку объяснил обострение в Карабахе присутствием там армянских незаконных вооруженных формирований. Ереван опроверг это заявление, указав, что азербайджанская сторона нарушает достигнутые договоренности в части, касающейся Лачинского коридора.

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