Стало известно о состоянии пострадавшей при обстреле ВСУ российского региона

Пострадавшая при обстреле ВСУ села Климово в Брянской области осталась под надзором врачей

Женщина, пострадавшая при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Климово в Брянской области, остается под надзором врачей. Об этом сообщает неназванный собеседник РИА Новости в правительства региона.

По данным агентства, состояние пострадавшей не вызывает у врачей опасения. «Женщина в удовлетворительном состоянии, пока под наблюдением врачей», — рассказали в правительстве Брянской области.

Об атаке Вооруженных сил Украины на приграничное село Климово стало известно вечером 4 августа. По сообщению главы региона Александра Богомаза, при обстреле пострадали два человека.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.