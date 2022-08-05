Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12 часов россиянки

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти пенсионерки в Свердловской области

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти пенсионерки из Свердловской области, 12 часов ждавшей оказания медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поручение дано руководителю СК по региону Михаилу Богинскому, который позже должен будет представить доклад с обстоятельствами гибели женщины.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле скончалась 73-летняя заслуженная учительница русского языка. Почувствовавшая себя плохо пенсионерка семь часов ждала скорую помощь, а по прибытии в больницу ее еще пять часов не могли принять врачи. Россиянка умерла в приемном покое, так и не добившись приема медиков.

Дочь заслуженной учительницы обвинила в ее смерти врачей. Женщина обратилась в региональный Минздрав с просьбой разобраться в обстоятельствах гибели матери. Ведомство обещало организовать проверку.

В октябре 2021 года в Калужской области умер журналист местной телекомпании, который семь часов ждал приезда скорой помощи. Мужчина скончался от инсульта спустя полчаса после госпитализации.