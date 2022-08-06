«Военное обозрение»: артиллерия РФ безостановочно «накрывает» позиции ВСУ в Артемовске

Российская артиллерия «накрыла» позиции ВСУ в Артемовске и безостановочно «работает» по ним. Об этом сообщает «Военное обозрение».

«Артиллерия российских войск фактически без перерыва работает по позициям украинских войск в Артемовске», — уточнили авторы материала. В статье также говорится о необходимости «максимально облегчить для пехотных подразделений» задачи по зачистке города. Артемовск, как предполагается, скоро перейдет под контроль союзных и российских войск.

В настоящее время стратегически важными остаются такие поселения, как Красная Гора и Парасковиевка, находящиеся в 12-15 километрах от Артемовска. Согласно данным, именно там сейчас находятся американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и М777. ВСУ целятся с этих позиций по российским и союзным войскам, добавили авторы статьи.

О входе союзных сил в Артемовск сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. В Генштабе ВС Украины также заявляли, что ВСУ отошли от занимаемых позиций в районе Авдеевки и в направлении Артемовска. В МВД ЛНР рассказали, что большая часть окопов, которые солдаты ВСУ оставили, покидая стратегические высоты под Артемовском, оказалась цела.

Ранее стало известно, что ВСУ и представители западных разведок имеют сложности с дешифровкой радиообмена на национальных языках России в зоне спецоперации. Речь идет о представителях батальонов, сформированных в том числе в Дагестане.

Помимо этого, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что оссийские военные ликвидировали взвод РСЗО «Ольха» и американские РСЗО HIMARS в Харьковской области. Также подавлены еще пять взводов РСЗО «Град».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.