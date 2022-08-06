Дацик оценил победу над Монсоном фразой «зачем убивать депутата»

Российский боец MMA Вячеслав Дацик заявил, что показал всю мощь Джеффу Монсону

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик оценил победу над соотечественником Джеффом Монсоном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его слова приводит Sport24.

«Каково бить депутата? Не первый депутат, надеюсь, не последний. Я ему показал всю мощь, чтобы его душа прочувствовала, дыхание ослабло. А зачем бить по лицу? Зачем убивать уважаемого человека?» — заявил спортсмен. Он назвал соперника уважаемым бойцом, к которому он не испытывает никакого негатива.

Поединок между 51-летним Монсоном и 42-летним Дациком прошел ранее 6 августа и продлился все три раунда. Последний добился победы единогласным решением судей.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского.

Монсон известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. Он дважды выигрывал ADCC Submission Wrestling World Championship. В MMA американец одержал 60 побед и потерпел 26 поражений.