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Названо число погибших из-за удара Израиля по сектору Газа

Минздрав Палестины сообщил о 15 погибших в результате бомбардировки сектора Газа Израилем

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Не менее 15 человек погибли после бомбардировки сектора Газа Израилем. Такие данные назвал Минздрав Палестины, передает ТАСС.

По данным ведомства, среди 15 погибших числятся две женщины и один ребенок. 125 человек получили ранения, добавили в Минздраве.

Один из ударов по сектору Газу в рамках операции «Рассвет» попал на видео. На кадрах видна улица с многоэтажными домами, рядом припаркованы машины, по тротуару идут люди. В какой-то момент раздается громкий хлопок, дальний конец улицы затягивает дымом, а прохожие начинают бежать в разные стороны.

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов, после чего появились сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России) Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру» объяснил причины обострения конфликта. По его словам, удары из сектора Газа по Израилю, вероятнее всего, были исключительно со стороны радикальных исламистов. А Израиль ведет себя обычно: он наносит ответные удары по базам тех группировок, которые он считает радикальными

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Варвара Кошечкина
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