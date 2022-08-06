Названо число погибших из-за удара Израиля по сектору Газа

Минздрав Палестины сообщил о 15 погибших в результате бомбардировки сектора Газа Израилем

Не менее 15 человек погибли после бомбардировки сектора Газа Израилем. Такие данные назвал Минздрав Палестины, передает ТАСС.

По данным ведомства, среди 15 погибших числятся две женщины и один ребенок. 125 человек получили ранения, добавили в Минздраве.

Один из ударов по сектору Газу в рамках операции «Рассвет» попал на видео. На кадрах видна улица с многоэтажными домами, рядом припаркованы машины, по тротуару идут люди. В какой-то момент раздается громкий хлопок, дальний конец улицы затягивает дымом, а прохожие начинают бежать в разные стороны.

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов, после чего появились сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России) Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру» объяснил причины обострения конфликта. По его словам, удары из сектора Газа по Израилю, вероятнее всего, были исключительно со стороны радикальных исламистов. А Израиль ведет себя обычно: он наносит ответные удары по базам тех группировок, которые он считает радикальными