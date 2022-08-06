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В Совфеде сочли Украину небезопасной для транзита российского газа

Сенатор Клишас: после конфискации российских активов Украина небезопасна для транзита газа
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Совет Федерации / Global Look Press

После конфискации российских активов Украина не может считаться безопасной для транзита в том числе газа. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Как написал сенатор, теперь Украина не может считаться «безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о конфискации российских активов в стране на общую сумму порядка 765 миллионов долларов, планируется еще принудительно изъять более 900 принадлежащих государству активов.

В пятницу, 5 августа, правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации объектов, находящихся в собственности России. В указе разрешена конфискация 903 объектов, принадлежащих российскому государству.

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Марина Совина
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