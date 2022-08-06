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В Минобороны России оценили возможность контроля МАГАТЭ над Запорожской АЭС

Минобороны России обвинило ООН в препятствовании контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС

Фото: Andrei Solomonov / Globallookpress.com

Сотрудники ООН продолжают препятствовать объективному международному контролю состояния Запорожской атомной электростанции (АЭС) руководством МАГАТЭ после украинского обстрела, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

Представитель Минобороны оценил возможность контроля МАГАТЭ над Запорожской АЭС. По его словам, это не первая провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ) на радиационно опасных объектах. Он напомнил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины носят намеренный и регулярный характер. «Создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — обвинил он Киев.

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Мизинцев уточнил, что в соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, обстрелы украинской стороны можно считать актом ядерного терроризма.

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС в пятницу, 5 августа. Минобороны России подтвердило информацию об атаке ВСУ по станции и объектам Энергодара.

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Марина Совина
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