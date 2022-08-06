Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Афганистан заявил об отсутствии тела лидера «Аль-Каиды» на месте удара США

Власти Афганистана не обнаружили тело лидера группировки «Аль-Каида» на месте удара США

Фото: Ali Khara / Reuters

Власти Афганистана не обнаружили тело лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири на месте ракетного удара США. Об этом заявил представитель контролирующего страну движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид, передает РИА Новости.

«Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника», — объявил Муджахид на встрече с журналистами.

О ликвидации аз-Завахири в ходе контртеррористической операции стало известно 2 августа. Тогда сообщалось, что лидер «Аль-Каиды» был убит ударом ракет Hellfire с беспилотника, когда вышел на балкон в своем убежище.

Президент США Джо Байден позже заявил, что Вашингтон не позволит Афганистану вновь стать пристанищем для террористов. Муджахид в ответ на это сообщил, что «Талибан» не был в курсе присутствия аз-Завахири в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Лидеры ЕС оказались сбиты с толку из-за «троянского коня» Путина
Афганистан заявил об отсутствии тела лидера «Аль-Каиды» на месте удара США
Путин и Кадыров обсудили возможности развития Чечни
Заслуженный тренер России дал совет критикующим Овечкина американцам
В МИД увидели угрозу повторения Чернобыля из-за обстрелов ВСУ
Москвичи занялись любовью на траве в парке и возмутили сеть
Роскомнадзор заблокировал крупнейший новостной сайт Сахалина
Полковник в отставке заявил о разрушении планов ВСУ на сражение под Херсоном
Ветврач назвал требующие похода в клинику симптомы у питомцев
В Германии предупредили о нагнетании врагами демократии атмосферы страха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.