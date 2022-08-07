Посольство России прокомментировало задержание журналистки в Косове

Посольство РФ в Сербии назвало провокацией задержание журналистки «КП» Асламовой в Косове

Посольство России в Сербии прокомментировало задержание журналистки газеты «Комсомольская правда» Дарьи Асламовой в самопровозглашенном Косове, назвав ситуацию провокацией. Об этом сообщается на сайте российского посольства.

«Считаем безосновательное задержание Д.М. (Дарьи Михайловны — прим. «Ленты.ру») Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косово, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ», — заявили в посольстве.

Российское представительство также призвало Секретариат ООН, Миссию ООН в Косове (МООНК), Миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Косове, Миссию ЕС в области верховенства закона и профильные международные организации незамедлительно дать произошедшему публичную оценку.

В посольстве добавили, что в настоящее время сотрудница «Комсомольской правды» в безопасности, она находится на территории Сербии.

Ранее 7 августа журналистка вышла на связь и сообщила, что косовские власти ее отпустили.

О задержании Асламовой при попытке въезда в Косово сообщил накануне глава МВД самопровозглашенной республики Джеляль Швецла. По его словам, журналистку подозревают в шпионаже. «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и действовала под видом журналиста», — заявил он. Однако какие-либо доказательства в подтверждение своих слов Швецла отказался предоставить.

В «Комсомольской правде» рассказали, что Асламова была в Сербии по заданию газеты. Как уточнили в редакции, журналистка работала над специальным репортажем об обострении сербско-косовского конфликта.