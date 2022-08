Диетолог рассказала о пользе сыра для худеющих

Диетолог Лиза Янг: из всех сыров худеющим лучше выбирать моцареллу

Несмотря на то, что сыр является жирным продуктом, он может помочь при похудении, рассказала диетолог и автор книг о правильном питании Лиза Янг. Она пояснила изданию Eat This, Not That!, какой сыр нужно есть, чтобы получить максимум пользы для фигуры.

Диетолог объяснила, что в сыре много белка, а белок переваривается дольше, чем углеводы, поэтому чувство сытости после употребления белковых продуктов длится дольше. Это поможет избежать нежелательных перекусов и не даст переедать во время следующего приема пищи.

Худеющим Янг посоветовала выбирать нежирные сорта сыра, например моцареллу, в 100 граммах которой содержится около 20 граммов белка. Как вариант, она предложила добавлять около 50 граммов моцареллы в зеленый салат.

Однако, если не контролировать употребление сыра, из-за него легко можно потолстеть, предупредила диетолог. Она призвала не увлекаться сырными нарезками и перестать добавлять сыр в макароны, так как таким образом человек может очень легко перебрать норму калорий. Янг добавила, что если в блюде уже есть более диетический источник белка — индейка, фасоль, яйца, — то сыр в него добавлять не стоит.

