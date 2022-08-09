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В Крыму заверили в отсутствии угроз для туристов на полуострове

Депутат Алексей Черняк сообщил, что туристам в Крыму ничего не угрожает

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк сообщил, что туристам в Крыму в связи со взрывами в Новофедоровке ничего не угрожает. Его слова передает РИА Новости.

Собеседник агентства заверил, что угрозы безопасности туристов на полуострове отсутствуют.

«Просим соблюдать спокойствие. Ни в коем случае не поддаваться панике, не выдумывать и не фантазировать о том, чего не было. Есть официальное заявление Минобороны. Всякое происходит. Где-то газовый баллон может взорваться, где-то еще что-то», — заявил Черняк.

Ранее Минобороны России подтвердило взрывы на аэродроме Саки в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, авиационная техника также не повреждена. Причины произошедшего выясняются.

9 августа стало известно о нескольких взрывах около Новофедоровки. К месту происшествия направился глава полуострова Сергей Аксенов. До этого в сети появились кадры, запечатлевшие момент взрыва.

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Дарья Рыбак
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