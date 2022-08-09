Литовскую фигуристку-чемпионку захотели лишить гражданства из-за шоу Навки

Фигуристку Дробязко захотели лишить гражданства и госнаград Литвы за участие в шоу Навки

Фигуристку Маргариту Дробязко захотели лишить гражданства и государственных наград Литвы из-за участия в ледовом шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Об этом сообщает LRT со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

По информации источника, партнера Дробязко, фигуриста Повиласа Ванагаса, который участвует в российском шоу, также планируют лишить госнаград Литвы. Ландсбергис уточнил, что этот вопрос нужно вынести на обсуждение, однако он поддерживает подобные санкции.

Дробязко родилась в Москве, однако после распада СССР начала представлять Литву вместе со своим будущим супругом Ванагасом. Они являются 13-кратными чемпионами Литвы, а также бронзовыми призерами мирового первенства 2000 года в танцах на льду.

В июле украинского фигуриста, олимпийского чемпиона Игр-1992 Виктора Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Навки. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский лишил фигуриста стипендии.