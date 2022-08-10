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Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил редкого коричневого карлика

Космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» нашел коричневого карлика с массой 31 Юпитера

Фото: NASA

Космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» обнаружил редкого коричневого карлика, превышающего массу Юпитера в 31 раз. Результаты наблюдений опубликованы в виде препринта в репозитории arXiv.

Найденному объекту дали название GLASS-JWST-BD1, он представляет собой редкий тип коричневых карликов — Т-карлики, самые холодные и наименее светящиеся, с температурой от 500 до 1500 Кельвинов. Изучение таких тел необходимо для понимания объектов, которые сложно идентифицировать как планету или звезду, например, гигантских экзопланет.

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Зафиксировать карлика удалось на спектрографы ближнего инфракрасного диапазона NIRSPEC и NIRISS в рамках программы Through the Looking GLASS, направленной на изучение массивного скопления галактик Abell 2744. Объект имеет массу 31,43 массы Юпитера и температуру около 600 Кельвинов. Его примерный возраст астрономы оценили в пять миллиардов лет. Предварительные исследования выявили, что GLASS-JWST-BD1 является Т-карликом позднего типа, а также относится к галактическому толстому диску.

В августе 2022 года в рамках Стратегической программы Subaru был зафиксирован первый красный карлик — планета Ross 508b, которая больше Земли примерно в четыре раза.

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Елена Апазиди
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