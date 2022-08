Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил редкого коричневого карлика

Космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» нашел коричневого карлика с массой 31 Юпитера

Космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» обнаружил редкого коричневого карлика, превышающего массу Юпитера в 31 раз. Результаты наблюдений опубликованы в виде препринта в репозитории arXiv.

Найденному объекту дали название GLASS-JWST-BD1, он представляет собой редкий тип коричневых карликов — Т-карлики, самые холодные и наименее светящиеся, с температурой от 500 до 1500 Кельвинов. Изучение таких тел необходимо для понимания объектов, которые сложно идентифицировать как планету или звезду, например, гигантских экзопланет.

Зафиксировать карлика удалось на спектрографы ближнего инфракрасного диапазона NIRSPEC и NIRISS в рамках программы Through the Looking GLASS, направленной на изучение массивного скопления галактик Abell 2744. Объект имеет массу 31,43 массы Юпитера и температуру около 600 Кельвинов. Его примерный возраст астрономы оценили в пять миллиардов лет. Предварительные исследования выявили, что GLASS-JWST-BD1 является Т-карликом позднего типа, а также относится к галактическому толстому диску.

В августе 2022 года в рамках Стратегической программы Subaru был зафиксирован первый красный карлик — планета Ross 508b, которая больше Земли примерно в четыре раза.