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Махачев упрекнул Оливейру в позорном поведении

Ислам Махачев обвинил Чарльза Оливейру в попытке уклониться от боя за титул чемпиона UFC

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев обвинил своего соперника бразильца Чарльза Оливейра в попытке уклониться от поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Metaratings.

30-летний уроженец Махачкалы напомнил, что Оливейра не стремился вызвать его на бой, будучи чемпионом UFC в легком весе. «Когда он дрался против Дастина Порье или Джастина Гейджи, ему не было дела до денег. Когда ему нужно соперничать со мной, то он вспоминает о деньгах, говорит, что хочет боя в Бразилии», — упрекнул соперника россиянин, назвав его поведение позорным.

В начале августа Оливейра признался, что не хотел соглашаться на поединок против Махачева. Бразилец отметил, что намеревался провести другой бой за большие деньги.

Махачев и Оливейра подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. Бой возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби, который намечен на 22 октября.

Николай Костюков
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