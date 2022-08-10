В высокой закредитованности населения увидели плюс

Член «Опоры России» Сигал назвал высокую закредитованность населения плюсом для экономики

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что высокая закредитованность населения — это плюс для экономики. По словам специалиста, она позволяет быстрее развивать рыночные отрасли потребительской розницы. Своим мнением эксперт поделился с «Лентой.ру».

В июле этого года российские банки одобрили розничных кредитов населению почти на триллион рублей — выдачи составили 856,8 миллиарда рублей. Россияне набрали кредитов на 26,1 процента больше, чем в июне, однако показатели все еще ниже уровней июля прошлого года.

Из общей суммы 427,4 миллиарда рублей пришлось на выдачу наличными, что на 23,3 процента выше, чем в прошлом месяце. В середине лета рынок необеспеченного кредитования (основанного только на кредитной истории заемщика и его возможности погасить кредит) после спада с марта по май и слабого восстановления в июне практически вернулся к уровню начала года. Тем не менее в годовом выражении объем выдачи беззалоговых кредитов стал почти на 45 процентов меньше, а количество кредитов снизилось на 26,2 процента.

Закредитованность — не порок

Беззалоговое потребительское кредитование — один из самых популярных банковских продуктов, указал Сигал. Он подчеркнул, что кредиты нужны не только гражданам. От востребованности кредитования как такового среди клиентов во многом зависит благополучие самого банка, сообщил экономист. «Поэтому финансовые организации заинтересованы в высоких показателях по одобренным кредитам и разносторонне стимулируют эти процессы», — высказался эксперт.

При комфортно-низкой ставке рефинансирования, которая сейчас установилась, банкам значительно проще проводить маркетинговые стратегии, направленные на популяризацию своих продуктов Павел Сигал первый вице-президент «Опоры России»

«В целом, высокая закредитованность населения — не самое плохое явление для экономики, — подчеркнул Сигал. — Это дает возможность достаточно быстро развивать рыночные отрасли потребительской розницы и ускорять общие процессы оборота средств».

Ранее Frank RG подсчитал, что в июне россияне набрали на 70 процентов больше кредитов, чем в мае, — общая сумма составила 675,3 миллиарда рублей. Проектный лидер Frank RG Артем Мосин выделил две причины восстановления объемов кредитования: снижение ключевой процентной ставки и более лояльная политика банков.