«Гуаньча» сообщил о планах Зеленского распродать Украину Западу ради собственной выгоды

Массовая приватизация на Украине обернется тотальной распродажей страны, а прибыль поделят президент Владимир Зеленский и его команда, пишет журналист китайского портала «Гуаньча» Хуша Мунлайт.

Автор материала считает: украинский лидер решил продать страну по частям Западу ради собственной выгоды. По его словам, из-за этого Украина «рухнет».

Обогащение Зеленского

Мунлайт пишет, что с июля популярность темы Украины в западных СМИ резко пошла на убыль. Зеленский пробовал подбрасывать инфоповоды, но это не помогло, считает автор. Страны Евросоюза страдают от газового кризиса, инфляции и девальвации евро, что заботит их больше военного конфликта.

Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия. Я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет Хуша Мунлайт журналист издания «Гуаньча»

Британская Financial Times сообщила, что украинская армия отказалась от плана контрнаступления из-за недостатка оружия, напомнил автор. «Украинская армия наносит удары из реактивных установок HIMARS, чтобы показать, что она все еще "воюет". Российские военные не предпринимают активных наступлений. Обе стороны пока остаются в определенном статусе-кво», — уточнил журналист.

Зеленский воспользовался этим спокойным периодом и не сидел сложа руки. Но он не пытался помочь украинскому народу и восстановить производство, а был занят получением прибыли Хуша Мунлайт журналист издания «Гуаньча»

Он добавил, что в «спокойное» время Зеленский занялся обогащением — на Украине начинается приватизация. Передача государственного имущества в частные руки во время конфликта кажется автору нецелесообразной. По мнению обозревателя, это может объясняться только желанием Зеленского увеличить свои накопления.

Подход Зеленского удивил даже европейские СМИ. С одной стороны, на Украине действуют законы военного времени, экономика, производство и ресурсы — все под контролем государства. Сейчас явно нецелесообразно заниматься увеличением доли частной собственности. После более чем 20-летней приватизации на Украине не так много базовых предприятий, связанных с народным хозяйством и жизнеобеспечением людей. Если их продать, то как люди будут выживать в будущем? Хуша Мунлайт журналист издания «Гуаньча»

Волна приватизации

В конце июля правительство Украины подготовило перечень из 420 госпредприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы. В целом в список объектов приватизации на 2022 год попали в том числе 20 активов ГП «Укрспирт» и концерна «Укрспирт», два агропромышленных комплекса и два объекта винодельческой отрасли.

При этом Верховная Рада приняла закон о запрете на приватизацию оборонных предприятий и фирм, заключивших контракт на ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также стало известно, что Украина начнет приватизацию с хлебокомбинатов и спиртзаводов. Уже есть около 200 объектов, готовых к приватизации, сказала исполняющая обязанности председателя Фонда госимущества Украины Ольга Батова.

Все они расположены на Западной Украине и в тех регионах, где нет активных боевых действий. Батова заключила, что «эти предприятия интересны для релокации бизнеса».

420 госпредприятий Украины будут приватизированы или ликвидированы

Спецоперация

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Кроме того, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан, пообещал Путин.