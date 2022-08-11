Нурмагомедов назвал условие для сотрудничества с Александром Емельяненко

Нурмагомедов заявил, что Александр Емельяненко должен быть здоровым для сотрудничества

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA» назвал условие для сотрудничества с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.

Спортсмен заявил, что Емельяненко должен находиться в идеальной физической форме и не испытывать проблем со здоровьем. «Можно пропустить удар и больше не проснуться. Мы большое внимание уделяем медицинской составляющей. Если у бойца есть какие-то проблемы, я не хочу, чтобы он выходил в клетку. Я не вижу, чтобы Емельяненко был здоровым», — отметил он.

После завершения спортивной карьеры Нурмагомедов основал собственный промоушн Eagle FC. Организация уже провела один турнир на территории США, в котором российский тяжеловес Сергей Харитонов одержал победу над Тайроном Спонгом из Нидерландов.

О проблемах со здоровьем Емельяненко стало известно 27 мая. Тогда он дал интервью Sport24, во время которого было заметно, что у него проблемы с передвижением и речью. Он был госпитализирован в реабилитационный центр в Екатеринбурге. В данный момент, по словам боксера Дмитрия Кудряшова, боец не может пройти медкомиссию для участия в бое с Вячеславом Дациком.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году, известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.