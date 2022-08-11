В Москве назвали ядерным терроризмом обстрелы Киевом Запорожской АЭС

В МИД России заявили об опасности на Украине катастрофы масштабнее Чернобыльской

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны Киева — это ядерный терроризм, который может привести к непоправимым последствиям. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает ТАСС.

«Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС», — отметил Нечаев.

Ранее Россия запросила заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС на вторую половину дня 11 августа. В качестве желаемого докладчика Москва назвала гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

7 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли электростанцию из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». В результате ударов были повреждены административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.