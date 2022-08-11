Экс-сотрудник ФСИН высказался об угрозе нового срока для скопинского маньяка

Экс-сотрудник ФСИН Завертнев: новый срок не станет стрессом для скопинского маньяка

Возвращение в колонию в случае нового тюремного срока для скопинского маньяка Виктора Мохова не станет стрессовым событием, считает адвокат, майор в отставке, бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виталий Завертнев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об угрозе нового срока для Мохова.

В тюрьме привыкают. Это распорядок, это уклад жизни. Я знал людей, которые отбывали наказание в течение 20 лет, а потом сознательно совершали какое-то преступление, чтобы вернуться назад Виталий Завертнев бывший сотрудник ФСИН

Сложности адаптации

По словам Виталия Завертнева, таким людям сложнее находиться на свободе, чем в тюрьме.

«Когда человек освобождается, он сталкивается с массой проблем — бытовых, жилищных и так далее. Таких людей не страшит [новый] срок. Может быть, подсознательно все хотят на свободу. Но когда они оказываются там, они понимают, что им нужно где-то жить. Их давно бросили родственники, потому что срок большой, и они никому не нужны, кроме родителей. Родители старенькие, денег нет. А ведь в колонии, где человек отбывает наказание, быт устроен. Подняли, дали работу, есть кровать, государство обязано его накормить и одеть», — объяснил бывший сотрудник ФСИН.

Стремление вернуться на зону

Некоторые преступники после выхода из колонии снова стремятся попасть в тюрьму, утверждает Завертнев. Это связано с тем, что им сложно снова влиться в жизнь общества, адаптироваться к изменениям в мире, которые произошли за время их срока. Еще одна причина желания вернуться на зону — социальный статус.

«В свое время у меня был осужденный, который в совокупности отбывал наказание около 30 лет — освобождался, снова попадал. Находясь в исправительной колонии, был уважаемым человеком, аккуратный, чистый. А когда он освобождался, это был полубомж. Там (в тюрьме — прим. "Ленты.ру") очень много социальных статусов у человека. Не зависит от того, по какой статье был осужден человек, зависит от его характера. У слабого духом могут возникнуть проблемы с любой статьей», — заключил адвокат.

Дело скопинского маньяка

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, стал фигурантом нового дела. Он признался в сокрытии убийства, которое произошло во время празднования в его доме 2 августа Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).

По его словам, во время застолья он услышал звуки ударов из соседней комнаты. Войдя туда, он увидел, что один его знакомый убил другого. Мохов помог спрятать тело в высокой траве, где оно пролежало два дня, а затем труп перенесли в другое место.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об укрывательстве. Скопинскому маньяку грозит до двух лет лишения свободы.

В 2000 году Виктор Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. Почти четыре года он удерживал девушек в подвале своего дома в городе Скопине Рязанской области, регулярно насилуя и избивая их. Старшая пленница трижды была беременна от маньяка, родила двоих детей, которых Мохов подбрасывал в жилые дома. Во время третьей беременности случился выкидыш.

Пленниц удалось спасти благодаря записке, которую они смогли передать на волю. В 2005 году Мохова осудили почти на 17 лет. В марте 2021 он освободился. В течение шести лет после выхода из колонии ему запрещено посещать массовые мероприятия, находиться на улице в ночное время, а также покидать Скопинский район без разрешения. Также дважды в месяц Мохов обязан отмечаться в полиции.