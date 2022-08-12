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В МИД России назвали виновных в ухудшении отношений с Японией

МИД РФ: ответственность за деградацию отношений РФ и Японии лежит на администрации Кисиды

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вся полнота ответственности за деградацию русско-японских отношений лежит на администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Такое мнение высказал директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев в ходе круглого стола «Эхо трагедии Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов» в Совете Федерации, пишет ТАСС.

Комментируя ухудшение отношений с Японией, дипломат указал, что администрация Кисиды «взяла откровенно русофобский курс в русле безоглядной солидаризации с Вашингтоном».

10 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида уведомил, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. В тот же день был оглашен новый состав правительства страны.

О желании Кисиды обновить кабмин сообщалось еще прошлой осенью. Тогда он заявлял, что руководству страны необходимо «встретиться лицом к лицу с общественным мнением».

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Варвара Кошечкина
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