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Спорт

Почетный президент РФС ответил раскритиковавшему Fan ID Карпину

Колосков в ответ на критику Карпиным Fan ID заявил, что ему нужно было выступать раньше

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на высказывание главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который раскритиковал введение закона о паспорте болельщика (Fan ID). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, инициатива обсуждалась не один день, а согласование со всеми заинтересованными сторонами заняло продолжительное время. «А где во время этой истории был Карпин? Надо ему было показывать свою активную позицию во время обсуждения законопроекта, а не сейчас», — ответил Колосков.

Карпин выступил с критикой Fan ID 15 августа. «Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает», — заявил Карпин.

Первый раз тренер высказался против закона в январе этого года. Он вступил в силу 1 июня.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя. Большинство активных фанатов клубов Российской премьер-лиги выступили против Fan ID и бойкотируют матчи турнира.

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Алексей Гусев
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