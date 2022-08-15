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В Госдуме отреагировали на отказ литовского банка принимать рубли за транзит

Депутат Колесник заявил о способе обойти отказ литовского банка принимать рубли за транзит
Андрей Колесник

Андрей Колесник. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У России есть способы избежать ограничений на транзит через Калининградскую область из-за отказа литовского Шяуляй банка принимать рубли за перевозку товаров. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы от региона Андрей Колесник. Он отреагировал на решение финансовой организации.

В конечном итоге они приобрели репутацию страны-пакостника. Они вроде разрешили транзит, а, с другой стороны, Шяуляй банк вводит запрет. Они стараются всячески напакостить Калининградской области. Но есть варианты обхождения этого вопроса. Мы уже живем в таких условиях не один год

Андрей Колесникдепутат Госдумы

По мнению парламентария, приостановка транзита невыгодна в первую очередь самой прибалтийской республике.

«Если они закроют этот транзит, они вообще не будут денег получать. Если Россия перекроет все экономические связи, кому в Евросоюзе это надо? У них у самих проблем хватает. Во-вторых, они сами запутали себя в этой истории — что можно, что нельзя, здесь закрываем, там открываем», — сказал парламентарий.

Шяуляй банк, обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях с 15 августа. Об этом сообщила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.

«Шяуляй банк с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», — сказала она. 28 июля финансовое учреждение предупреждало о своих планах.

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В правительстве Калининградской области отметили, что отказ Шяуляй банка принимать платежи в рублях никак не скажется на железнодорожных перевозках, потому что и до этого счета выставлялись в валюте. Но если в Вильнюсе не определятся с оплатой за транзит, то он пойдет морем, цитирует пресс-службу РИА Новости.

18 июня Литва прекратила транзит в Калининград по железной дороге ряда попавших под санкции Евросоюза товаров. Однако позже сторонам удалось договориться и ограничения были частично сняты.

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Варвара Кошечкина
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