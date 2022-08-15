Ozon прокомментировал информацию о смене названия на русский манер

В Ozon заявили, что онлайн-ретейлер не планирует менять название на русский манер

Онлайн-ретейлер Ozon не планирует менять название после того, как Wildberries ввел русифицированное значение сайта — «Ягодки». Информацию компания прокомментировала в своем Telegram-канале.

Там же онлайн-ретейлер провел шуточный опрос о том, как могло бы выглядеть новое название на русский манер. Среди вариантов — «Кислородик», «Газик-магазик», «Озончик», «Ручки-загребучки». Пока среди читателей лидирует вариант «Газик-магазик».

15 августа название маркетплейса на сайте Wildberries сменилось на «Ягодки». Это может быть связано с трендом на русификацию компаний в стране, заявила digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева. Она отметила, что при желании провести полный ребрендинг компании придется вложиться в смену названий на всех площадках. Wildberries будет необходимо поменять брендирование на складах, пунктах выдачи заказов и на всех онлайн-площадках. При этом Роспатент заявил, что ретейлер не подавал заявку на название «Ягодки».