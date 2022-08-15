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Стали известны подробности пропажи найденной мертвой шестилетней россиянки

Девочка, найденная мертвой в колодце в Пермском крае, перед пропажей ушла в магазин
Место происшествия

Место происшествия. Фото: СК РФ

Шестилетняя девочка, найденная мертвой в колодце в Пермском крае, перед пропажей ушла в магазин за конфетой и не вернулась. Эти подробности стали известны из рассказа знакомого семьи ребенка, слова которого передает «МК».

По словам мужчины, девочка с родителями была в гостях и попросила у мамы конфету. Женщина дала дочке деньги, и она отправилась в магазин, который находится на расстоянии около 300 метров. «Спустя 30 минут родители забеспокоились, почему Насти так долго нет, и начали ее искать», — вспомнил россиянин.

Он добавил, что в семье есть еще один ребенок — годовалая девочка. «Родители всегда смотрели за дочками. Дома у них чистота и порядок, они всегда все вместе делали, все заботы по дому и по огороду делили», — рассказал мужчина.

Версию, согласно которой девочка сама упала в колодец, знакомые семьи считают маловероятной. Эту причину смерти ребенка ранее допустили волонтеры. Кроме того, по словам источника «КП», этой же версии придерживаются сотрудники правоохранительных органов.

О пропаже шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские Городки в Пермском крае стало известно 12 августа. Следственный комитет возбудил дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство малолетнего»). Тело ребенка нашли 14 августа.

Ранее в хуторе Медведев Волгоградской области в реке обнаружили тело пятилетнего мальчика с инвалидностью. В день пропажи он уехал из дома в хуторе Медведев на велосипеде и не вернулся.

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Константин Лысяков
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