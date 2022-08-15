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Apple отказалась сканировать фото пользователей iPhone

MacRumors: Apple заморозила программу по сканированию фотографий пользователей iPhone

Фото: Unsplash

Apple перестала комментировать ситуацию с программой по изучению фотографий пользователей iPhone на предмет жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты тематического медиа заметили, что с момента анонса технологии сканирования изображений на устройствах потребителей прошел год. Данная программа позволяет изучать загруженные в библиотеку iCloud фотографии на предмет жестокого обращения с детьми. Специалисты отметили, что Apple перестала комментировать ситуацию с данным нововведением и, видимо, заморозила программу.

Авторы напомнили, что спустя месяц после анонса функции в компании обратили внимание на негативные отзывы потребителей и на время отказалась от развертывания технологии. В декабре с сайта американской компании пропали все упоминания новой функции. Впоследствии Apple никак не комментировала данную ситуацию.

По словам журналистов, многие пользователи были обеспокоены тем, что новая технология может предоставить возможность следить за владельцами техники Apple специалистам частных и государственных компаний. Авторы обратились к пресс-службе американского IT-гиганта за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В сентябре американские правозащитники потребовали от Apple полностью отказаться от планов сканировать фото владельцев iPhone. Представители Фонда электронных рубежей (EFP) обвинили компанию Тима Кука в попытке нарушения прав и свобод человека.

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Андрей Ставицкий
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