Фигуристка Анна Щербакова перенесет операцию из-за травмы колена

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова перенесет операцию. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам спортсменки, хирургическое вмешательство связано с повреждением колена. «Давняя травма не дает мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция. Но я уверена, что все будет хорошо», — написала Щербакова.

8 августа стало известно, что операцию перенесет российская фигуристка Алена Косторная. Причиной этому послужила травма бедра.

27 марта Щербакова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира, представленный Международным союзом конькобежцев. В минувшем сезоне спортсменка выиграла олимпийское золото на Играх в Пекине и завоевала серебро чемпионата Европы. На счету фигуристки также победа на чемпионате мира-2021 и три золота чемпионата страны.