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В доме новосибирского депутата прошли обыски по уголовному делу о фейках

В доме новосибирского депутата Хельги Пироговой прошли обыски по делу о фейках о ВС РФ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В доме объявленной в розыск новосибирского депутата Хельги Пироговой прошли обыски по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Пироговой Егора Солунина.

15 августа Центральный районный суд в Новосибирске прекратил производство по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России в отношении местного депутата Хельги Пироговой, в связи с привлечением ее к уголовной ответственности за это же преступление.

4 августа сообщалось, что Пирогову объявили в розыск. Расследование уголовного дела началось по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. 15 июля Пирогова в соцсети опубликовала негативный комментарий с фейковой информацией о погибших российских военнослужащих. Позже она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста.

25 июля после возбуждения дела депутат улетела в Грузию и не явилась на допрос. Ее адвокат Егор Солунин заверил, что не располагает данными об отъезде своей подзащитной.

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Екатерина Власова
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