В Армении опровергли сообщения о пропавшей без вести россиянке

МЧС Армении опровергло информацию о пропаже без вести россиянки после взрыва на «Сурмалу»

МЧС Армении опровергло сообщения о пропавшей без вести россиянке после взрыва на ереванском рынке «Сурмалу». Об этом сообщает посольство России в Армении со ссылкой на ведомство, передает ТАСС.

«По сведениям МЧС Республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России — Любови Глебовой (Любы Глебовой) 1959 года рождения — не подтвердилась. Она жива и здорова», — сказано в сообщении представительства.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали огонь в главном здании столичного рынка «Сурмалу». Отмечается, что министр чрезвычайных ситуаций республики Армен Памбухчян исключил возможность теракта на ереванском рынке.

Пожар на рынке «Сурмалу» в Ереване начался в воскресенье, 14 августа. Число погибших при взрыве достигло 16 человек.

По предварительной версии, загорелся склад пиротехники, спровоцировав пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось. Возбуждено уголовное дело.