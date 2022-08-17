Стало известно о серии загадочных смертей туристов на роскошном курорте

Пожилой турист умер на Багамах при невыясненных обстоятельствах

Пожилой мужчина отправился на роскошный курорт Sandals на Багамах и умер при невыясненных обстоятельствах — это уже четвертая гибель туриста на территории отеля за последние месяцы. О серии загадочных смертей пишет Daily Mail.

По данным издания, 70-летний путешественник находился на изоляции в гостиничном номере после получения положительного результата теста на COVID-19. В местной полиции заявили, что причина смерти туриста остается неизвестной, его тело доставят в Нью-Провиденс для вскрытия.

Отмечается, что это не первая смерть отдыхающих на курорте Sandals. В мае текущего года трое туристов из США были найдены без сознания в своих номерах. Как стало известно следователям, это произошло из-за отравления угарным газом.

В июне британский турист отправился на прогулку по джунглям на Сейшелах и пропал без вести. Его поиски продолжались три недели — к спасательной операции были привлечены вертолеты, лодки и дроны, однако никаких следов путешественника так и не обнаружили.