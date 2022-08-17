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Аксенов рассказал о поиске причастных к диверсии на военном складе в Крыму

Глава Крыма Аксенов заявил, что для поиска причастных к диверсии принимаются все меры

Пресс-служба главы Крыма / РИА Новости

Для поиска причастных к диверсии на военном складе в Джанкойском районе Крыма принимаются все необходимые меры. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Он рассказал, что к поиску диверсантов привлечены структуры Минобороны России, военная прокуратура, а также Следственный комитет.

Ранее Аксенов сообщил, что из-за двух тлеющих очагов районе детонации боеприпасов сохраняется риск возгорания и новых взрывов. По его словам, к тушению пожаров будет привлечена авиация.

О детонации боеприпасов на военном складе в районе поселений Майское и Азовское в Джанкойском районе Крыма стало известно утром 16 августа. По словам Аксенова, из-за взрывов пострадали два человека, один из которых был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Минобороны заявили, что причиной пожара и детонации снарядов стала диверсия. В ведомстве также рассказали, что в результате инцидента были повреждены гражданские объекты, среди которых линии электропередач, жилые дома, электростанция и железная дорога.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, диверсия могла быть работой британского спецназа. Он рассказал, что в Крыму действует диверсионно-разведывательная группа, которая ранее сработала по штабу Военно-морского флота в Севастополе.

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Константин Лысяков
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