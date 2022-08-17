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Аксенов заявил о риске новых взрывов в Джанкойском районе Крыма

Глава Крыма Аксенов заявил о риске новых взрывов в Джанкойском районе

Фото: пресс-служба главы Крыма В. Аксенова / РИА Новости

В Джанкойском районе Крыма сохраняются риски возгорания и новых взрывов из-за двух тлеющих очагов после детонации снарядов на военном складе. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.

По его словам, к тушению пожаров в районе детонации привлекут авиацию.

Ранее глава Крыма рассказал, что в ближайшее время начнут работу комиссии по определению ущерба в результате взрывов. Аксенов также сообщил, что удалось полностью восстановить поврежденный взрывами участок железной дороги в Джанкойском районе.

О детонации боеприпасов на военном складе на севере Крыма стало известно утром 16 августа. В результате взрывов пострадали два человека, одного из которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. В Минобороны заявили, что пожар и детонация произошли в результате диверсии. В ведомстве также рассказали, что из-за взрывов были повреждены гражданские объекты, среди которых линии электропередач, жилые дома, электростанция и железная дорога.

После диверсии в Крыму ввели режим ЧС регионального характера. Численность эвакуированных жителей поселков Майского и Азовского превысила три тысячи. Во временных пунктах размещения остановился 121 человек, среди которых 20 детей.

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Константин Лысяков
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