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Оценена возможность обмена экстрадированного в США россиянина

Angeli Law Group: Дубников не будет включен в сделку по обмену заключенными с Россией

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Экстрадированный из Нидерландов в США Денис Дубников не будет включен в какую-либо сделку по обмену заключенными с Россией. Такое заявление РИА Новости сделали в юридической фирме Angeli Law Group, которая представляет интересы россиянина.

«Он не является частью [какой-либо сделки] по обмену заключенными», — ответили в фирме на соответствующий запрос агентства.

29-летний Денис Дубников обвиняется в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников. Ранее на этой неделе он был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения дела жюри присяжных намечено на 4 октября. В случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Дубников отказался признать вину в суде.

Дубников был задержан в Амстердаме по запросу американской стороны в ноябре прошлого года. Как сообщал его адвокат Аркадий Бух, россиянину в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам, где был задержан.

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Марина Совина
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