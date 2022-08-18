Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Delivery Club оштрафовали на 80 тысяч рублей за утечку данных

Суд в Москве оштрафовал сервис доставки Delivery Club на 80 тысяч рублей за утечку данных

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Суд в Москве обязал популярный российский сервис доставки Delivery Club выплатить 80 тысяч рублей из-за утечки персональных данных. О штрафе для компании сообщает РИА Новости.

Организацию признали виновной в нарушении российского законодательства в сфере персональных данных. «ООО "ДЕЛИВЕРИ КЛАБ" назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей», — сказали агентству в пресс-службе Савеловского суда Москвы.

О том, что Роскомнадзор составил соответствующий протокол в отношении Delivery Club из-за утечки информации, стало известно в июле. Отмечалось, что регулятор по итогам проверки компании выявил нарушения законодательства в области персональных данных.

Об утечке данных клиентов Delivery Club объявила 20 мая. В открытый доступ попали имена, номера телефонов, адреса доставки, адреса электронной почты, IP-адреса пользователей Delivery Club, а также состав заказов и их стоимость. Представители компании заверили, что опубликованная информация не затрагивает банковские реквизиты. Спустя несколько дней в интернете также появились данные о курьерах Delivery Club.

В июне в сети был опубликован новый файл с утекшими данными клиентов службы доставки. Как подсчитал Telegram-канал «Утечки информации», всего в свободном доступе оказались 2,2 миллиона записей с заказами Delivery Club. В компании тогда заявили, что новых утечек не происходило и что опубликованные данные относятся к майскому инциденту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие возобновления переговоров Украины и России
Стилистка назвала удешевляющие образ женщины вещи
Россия направила ноту в МИД Армении по поводу ложных сведений
Подросток пытался заглянуть женщине под юбку и попался
На месте госпиталя для больных COVID-19 открылась подпольная майнинг-ферма
В российском регионе после обстрела ВСУ обнаружили мины «Лепесток»
Дзюба стал игроком турецкого «Адана Демирспор»
Психолог назвал желание партнеров отдыхать отдельно тревожным сигналом
На Украине заявили о договоренностях с Турцией и ООН
В ООН рассказали о неготовности России и Украины к переговорам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.