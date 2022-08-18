Delivery Club оштрафовали на 80 тысяч рублей за утечку данных

Суд в Москве оштрафовал сервис доставки Delivery Club на 80 тысяч рублей за утечку данных

Суд в Москве обязал популярный российский сервис доставки Delivery Club выплатить 80 тысяч рублей из-за утечки персональных данных. О штрафе для компании сообщает РИА Новости.

Организацию признали виновной в нарушении российского законодательства в сфере персональных данных. «ООО "ДЕЛИВЕРИ КЛАБ" назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей», — сказали агентству в пресс-службе Савеловского суда Москвы.

О том, что Роскомнадзор составил соответствующий протокол в отношении Delivery Club из-за утечки информации, стало известно в июле. Отмечалось, что регулятор по итогам проверки компании выявил нарушения законодательства в области персональных данных.

Об утечке данных клиентов Delivery Club объявила 20 мая. В открытый доступ попали имена, номера телефонов, адреса доставки, адреса электронной почты, IP-адреса пользователей Delivery Club, а также состав заказов и их стоимость. Представители компании заверили, что опубликованная информация не затрагивает банковские реквизиты. Спустя несколько дней в интернете также появились данные о курьерах Delivery Club.

В июне в сети был опубликован новый файл с утекшими данными клиентов службы доставки. Как подсчитал Telegram-канал «Утечки информации», всего в свободном доступе оказались 2,2 миллиона записей с заказами Delivery Club. В компании тогда заявили, что новых утечек не происходило и что опубликованные данные относятся к майскому инциденту.