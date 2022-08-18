Латвийский журналист обвинил вернувшуюся в Россию гимнастку в лицемерии

Латвийский журналист Нарогс обвинил вернувшуюся в Россию гимнастку Полстяную в лицемерии

Латвийский журналист Гинтс Нарогс обвинил вернувшуюся в Россию гимнастку Елизавету Полстяную в лицемерии. Материал вышел в издании La.lv.

Журналист заявил, что спортсменка могла и дальше выступать за сборную Латвии, оплачивая все расходы самостоятельно, однако она не захотела этого сделать. «В 19 лет человек еще может жить иллюзиями, но это желание усидеть на двух стульях — и выступать за сборную Латвии, и носить в сумочке паспорт России», — посчитал он. Нарогс добавил, что Латвии не нужны натурализованные спортсмены.

17 августа Полстяная объявила о том, что отказывается продолжать карьеру в Латвии. Причиной она назвала наличие у нее российского гражданства, от которого в Латвии у нее просили отказаться.

6 августа Полстяная сообщила, что ей запретили выступать на предстоящем чемпионате мира. Позднее Латвийская федерация гимнастики разрешила спортсменке принять участие в турнире, однако все расходы она должна была взять на себя.

Елизавета Полстяная родилась в Латвии в семье россиян. Она начала свою карьеру в России, однако в 2018 году получила гражданство Латвии и стала выступать за сборную страны. На чемпионате мира 2021 года гимнастка заняла 15-е место в индивидуальном многоборье, на чемпионате Европы-2022 она расположилась на 12-м месте.