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МИД России отреагировал на снос военных памятников в Прибалтике

МИД России заявил, что расценивает снос военных памятников в Прибалтике как кощунство

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство иностранных дел России отреагировало на снос военных памятников в Прибалтике. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва расценивает подобные действия властей Латвии, Литвы и Эстонии как кощунство и попытки свести исторические счеты, передает ТАСС.

«В последнее время в прибалтийских странах продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия в отношении советского мемориального наследия. В текущем году было снесено порядка 50 памятников воинам, погибшим в ходе Второй мировой войны», — сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

16 августа в Нарве начали переносить танк-памятник Т-34 в Эстонский военный музей. Власти страны пошли на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей. Решение о демонтаже памятника также не поддержала мэр Нарвы Катри Райк. Она призвала членов правительства остановить демонтаж памятника.

Позже на пресс-конференции в Таллине премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что помимо Т-34 эстонские власти перенесут еще шесть советских монументов. По ее словам, кроме танка-памятника демонтажу также будут подвергнуты мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, пара монументов, посвященных Второй мировой войне, в городе Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в поселке Мерикюла.

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Варвара Кошечкина
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