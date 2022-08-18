Жители Нарвы принесли цветы на место демонтированного Т-34

Жители эстонской Нарвы принесли цветы и свечи к месту, где раньше стоял памятник Т-34

Жители эстонского города Нарва принесли цветы и свечи к месту, где ранее стоял демонтированный властями республики памятник-танк Т-34. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети граждан Эстонии.

Горожане украшают букетами не только постамент Т-34, но и другие места, где раньше располагались советские памятники, которые снесли вместе с Т-34.

Ранее жители Нарвы собрались у еще стоящего на своем месте Т-34 и провели у танка ночь в знак протеста о решении властей снести его. Тем не менее, 16 августа Т-34 сняли с постамента и увезли в эстонский Военный музей. 18 августа временная комиссия по историческому наследию, которую создало городское собрание Нарвы для решения вопроса о переносе памятника Т-34, предложила властям начать переговоры по возвращению монумента.

Также стало известно, что мэр Нарвы, которая высказывалась против демонтажа монумента, отказалась участвовать в следующих выборах главы города.