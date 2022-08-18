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Власти Нарвы захотели вернуть памятник Т-34

В эстонской Нарве предложили республиканским властям начать переговоры по возвращению Т-34

Фото: Tairo Lutter / Imago / Globallookpress.com

Временная комиссия по историческому наследию, которую создало городское собрание эстонской Нарвы для решения вопроса о переносе памятника Т-34, предложила республиканским властям начать переговоры по возвращению монумента, сообщает ТАСС.

«Мы полностью открыты для сотрудничества и хотели бы найти компромиссное решение, учитывающее интересы как государства, так и жителей Нарвы. Мы хотели бы начать переговоры о возвращении военного памятника "Танк Т-34", принадлежащего Нарве», — говорится в письме председателя комиссии Алексея Евграфова, которое тот отправил в госинстанции.

В этом документе члены комиссии поднимают вопрос о том, на каких правовых основаниях перемещали, сносили и уничтожали памятники, находящиеся на административной территории Нарвы и относящиеся к собственности города.

В конце июля одна из политических партий Эстонии предложила снести памятник Т-34. А 4 августа премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что советские монументы уберут из общественных пространств республики.

Жители Нарвы выступили против демонтажа Т-34 и остались у памятника на ночь. Не поддержала снос памятника и мэр города Катрин Райк. «Я попросила бы правительство остановиться и понять, что этот танк находится на нашей территории. Это наше имущество, и мы должны принимать решение», — высказалась она.

Тем не менее 16 августа Т-34 сняли с постамента и увезли в эстонский Военный музей. После этого события мэр Нарвы отказалась участвовать в следующих выборах главы города.

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Василий Мека
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