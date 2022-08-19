Генпрокуратура вернула в СКР дело убитого дочерями за насилие отца Хачатуряна

Генпрокуратура вернула в СКР дело отца Хачатуряна, убитого дочерями в Москве за насилие

Генеральная прокуратура России вернула в Следственный комитет России (СКР) на доследование уголовное дело в отношении покойного жителя Москвы Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерями за сексуальное и домашнее насилие. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение и отправила в СКР для установления всех обстоятельств насилия.

13 июля следователи направили в надзорное ведомство 21 том материалов.

Посмертный процесс над отцом окажет значительное влияние на разбирательство по уголовным делам его дочерей. Их адвокаты настаивают, что девочки пошли на преступление, доведенные до отчаяния истязаниями родителя. Однако защита покойного Хачатуряна утверждает, что мотивом убийства стала корысть — дочери перерасходовали без ведома отца кредитные карты и убили его.

Вместе с тем следствие на основании культурологической экспертизы установило, что Хачатурян рассылал подругам дочерей порнографические снимки. Ему также вменяются статьи 117 («Истязание»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») Уголовного кодекса РФ. Сестер официально признали потерпевшими по делу отца.

Они убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, дочери зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве.