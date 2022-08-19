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США испугались последствий признания России «спонсором терроризма»

Politico: Госдеп предупредил конгресс о проблемах при признании РФ «спонсором терроризма»

Фото: Pixabay

Госдеп тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной-спонсором терроризма». Об этом сообщает газета Politico.

Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой

Politico

По информации издания, в частности, при признании РФ «спонсором терроризма» со стороны Вашингтона под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

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«Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США», — подчеркивает издание.

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Предупреждения МИД

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев ранее заявлял, что страны Запада во главе с США уже «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике». По его словам, если Вашингтон продолжит вести столь деструктивную политику и объявит Россию «страной-спонсором терроризма», он может пересечь точку невозврата, что, вероятно, приведет к разрыву дипломатических отношений с Москвой.

В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена

Александр Дарчиевдиректор департамента Северной Америки МИД России

При этом официальный представитель МИД России Захарова заявила о возможности разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном, если Конгресс США объявит Россию «страной-спонсором терроризма», предупредила она.

Решение Латвии

Парламент Латвии 11 августа официально признал Россию «государством, спонсирующим терроризм», а ее действия на Украине — «терроризмом». Там заявили, что якобы Россия на протяжении многих лет поддерживает и оказывает косвенную и прямую поддержку «террористическим режимам», таким как правительство Башара Асада в Сирии.

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Позднее депутат латвийского сейма, член оппозиционной партии «Согласие» Игорь Пименов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что признание парламентом Латвии России государством-спонсором терроризма только усугубляет мировой политический кризис, начавшийся на фоне специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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