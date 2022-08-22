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Суд отказался вернуть Google неустойку в один миллиард рублей

Суд Москвы отказался вернуть Google перечисленную «Царьграду» неустойку в 1 млрд рублей

Фото: Rajeshwar Bachu / Unsplash

Арбитражный суд Москвы отказал компании Google, которая потребовала от судебных приставов вернуть на расчетный счет денежные средства в размере одного миллиарда рублей, перечисленные телеканалу «Царьград». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд, отклоняя требование Google, сослался на решения судов по другом спорам компании с Федеральной службой судебных приставов (ФССП), а также на заключения экспертов, установивших, что у «Царьграда» нет доступа к сервису контекстной рекламы AdSense, что не дает телеканалу возможности использовать все сервисы Google в полном объеме. Кроме того, отмечается, что «Царьграду» все еще недоступна партнерская программа на видеохостинге YouTube, которая входит в стандартный функционал канала.

Ранее Google попросила суд признать действия приставов, взыскавших с компании один миллиард рублей, незаконными и обязать вернуть их эти средства. Как заявили представители Google, компания добровольно исполнила решение по разблокировке аккаунта «Царьграда» сразу после вступления решения суда в силу, поэтому оснований для начисления судебного штрафа не было.

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О том, что «Царьград» получил от Google один миллиард неустойки, сообщалось 1 апреля. Представители телеканала рассказали, что изъятые средства будут направлены на поддержку спецоперации России на Украине. В пресс-службе «Царьграда» добавили, что если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф в отношении корпорации будет составлять несколько миллиардов долларов.

16 декабря 2021 года «Царьград» выиграл дело против Google о снятии блокировки с его канала на YouTube. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий компании.

YouTube заблокировал канал «Царьграда» летом 2020 года. В редакции подчеркнули, что к ним до этого не поступали предупреждения от видеохостинга о нарушении правил. Позднее в Google объяснили ограничение доступа к каналу тем, что учредитель «Царьграда», российский предприниматель Константин Малофеев, находится в санкционном списке США. В ответ «Царьград» подало иск, и в конце апреля 2021 года московский суд признал блокировку YouTube-канала незаконной и потребовал вернуть к нему доступ.

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Евгения Наумова
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