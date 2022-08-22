В России начали подготовку к запуску спутника «Сферы»

В «Роскосмосе» сообщили о начале подготовки запуска спутника проекта «Сфера»

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» начали подготовку к запуску спутника «Скиф-Д», который станет первым аппаратом многоспутниковой группировки проекта «Сфера», с космодрома Восточный. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

«Перед пусковой кампанией необходимо провести полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний. Специалисты "Роскосмоса" осуществят проверку работоспособности бортовой аппаратуры разгонного блока, а также герметичность его баков и трубопроводов», — сообщили в «Роскосмосе».

Отмечается, что разгонный блок «Фрегат» запустит демонстрационный спутник широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» и три космических аппарата связи «Гонец-М».

В начале августа в «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» для запуска аппарата «Скиф-Д» доставили на космодром Восточный.

В июле стало известно, что правительство России одобрило проект «Сфера» с объемом бюджетного финансирования в размере 95 миллиардов рублей.

В июне в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что реализация проекта «Сфера» может принести около 2,4 триллиона рублей и создать условия для более 33 тысяч новых рабочих мест.