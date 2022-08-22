Собчак раскритиковала бывшую участницу Pussy Riot за шутку о Дугиной

Собчак раскритиковала экс-участницу Pussy Riot Люсю Штейн за высмеивание смерти Дугиной

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала бывшую участницу Pussy Riot Люсю Штейн за шутку о смерти журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной. В своем Telegram-канале она назвала экс-участницу группы людоедом.

«Терять лицо человека и обнажать в себе людоеда — это не только смеяться и шутить про инсценировки в Буче. Это и радоваться смерти гражданской девушки и горю ее отца. Особенно будучи дочерью той же страны. Да даже если бы и нет», — написала Собчак.

Журналистка добавила, что стоит помнить всех, кто радуется чужим смертям по обе линии фронта. «Они гораздо ближе друг к другу, чем они думают», — высказалась телеведущая.

Штейн тайно покинула Россию в апреле 2022 года. В мае стало известно, что она сбежала из-под ареста по «санитарному делу» вместе с другой участницей Pussy Riot Марией Алехиной и направилась в Вильнюс.

Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области вечером в субботу, 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец, философ и политолог Александр Дугин. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля, в котором находилась журналистка. В СКР также заявили о заказном характере преступления.