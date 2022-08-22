Названо условие для избавления от запаха гари в Москве

Метеоролог Позднякова назвала смену ветра условием для избавления от запаха гари в Москве

Смена направления ветра на северо-восточное или северное позволит избавиться от запаха гари в Москве. Условие для улучшения качества воздуха в столице назвала метеоролог Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

По словам эксперта, на данный момент на погоду в Москве влияет восточный и юго-восточный ветер. Он дует именно из тех мест, где располагаются очаги пожаров, поэтому в воздухе ощущаются продукты горения. Позднякова добавила, что ситуация начнет меняться лишь в конце этой недели.

Впервые запах гари и смог в западной, южной, а также юго-западной частях столицы обнаружили в среду 17 августа. Его причиной Россельхоз назвал сильные пожары в Рязанской области. Утром 21 августа неприятный запах и дымка в воздухе вновь вернулись в Москву. О запахе сообщили жители северо-запада, юго-запада и востока столицы.

C 17 по 19 августа в ряде районов Рязанской области — Клепиковском, Спасском и Рязанском — ввели режим ЧС. Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил Ленинский городской округ, Воскресенск, Егорьевск, Коломну, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино и Шатуру потенциально опасными из-за ситуации с лесными пожарами. Воробьев подчеркнул, что региональное управление МЧС России в связи с этим перешло на усиленный режим работы.