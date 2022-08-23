Украина разорвала соглашение с Россией о параллельных энергосистемах

Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией о параллельной работе энергосистем

Кабинет министров Украины разорвал соглашение с Россией о параллельной работе энергетических систем двух стран. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системы РФ», — сказано в сообщении представителя кабмина.

Также сообщается, что соглашение было подписано 12 июля 2012 года.